Министерство экономического развития Мурманской области проводит оптимизацию региональных налоговых льгот

Подготовлен и проходит процедуру согласования проект закона Мурманской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области о налогах», содержащий предложения по оптимизации региональных налоговых льгот по результатам оценки эффективности их предоставления за 2017 год.

Так, проектом закона Мурманской области предусматривается отмена с 1 января 2019 года региональных налоговых льгот:

1) по налогу на прибыль организаций и транспортному налогу, предусмотренные для учреждений, единственными собственниками имущества которых являются региональные и территориальные организации общественных организаций инвалидов (среди членов которых инвалиды и их законные представители (один из родителей, усыновителей, опекун, попечитель) составляют не менее 80 процентов от общего числа членов, состоящих на учете в указанных организациях), созданных для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных социальных целей, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям.

Данный вид налоговой преференции был введён в целях поддержки общественных инициатив по социальной защите и реабилитации инвалидов, привлечения частного сектора к оказанию государственных социальных услуг. Однако учреждения, соответствующие установленным критериям, за получением льготы за весь период её действия не обращались.

В то же время непосредственно для региональных и территориальных организаций общественных организаций инвалидов, а также организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, сохраняется возможность воспользоваться региональными льготами по вышеназванным налогам;

2) по транспортному налогу для физических лиц, имеющих транспортные средства, у которых похищен номерной агрегат (двигатель, кузов, шасси), при условии подтверждения факта его (их) хищения документом, выдаваемым уполномоченным органом, на период до возврата и установки похищенного агрегата или установки нового агрегата, зарегистрированного с соблюдением требований законодательства, - за транспортное средство, агрегат которого похищен. Данная мера налоговой поддержки остается невостребованной более трёх лет.

В подавляющем большинстве случаев мошенники угоняют автомобиль целиком. В этом случае на физических лиц распространяется положение Налогового кодекса Российской Федерации, которым установлено, что не являются объектом налогообложения транспортным налогом транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом.

3) по транспортному налогу для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального образования в части предоставления услуг (выполнения работ) по государственному (муниципальному) заданию.

Льгота по уплате транспортного налога для образовательных организаций была введена с 01.01.2003 в целях сокращения расходов областного бюджета на финансирование образовательных учреждений. В соответствии с проектом Методики оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, разработанным Министерством финансов Российской Федерации налоговые льготы, направленные на ликвидацию встречных потоков, считаются неэффективными;

4) по транспортному налогу для государственных учреждений, осуществляющих эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования. Данная льгота также входит в группу финансовых льгот, предоставляемых в целях сокращения встречных потоков бюджетных ассигнований, признаваемых в соответствии с проектом Методики неэффективными.

Также законопроектом предлагается введение ограничения периода действия до 01.01.2021 для региональных налоговых льгот по налогу на имущество организаций, признанных неэффективными по результатам оценки эффективности за 2017 год, предусмотренных для: организаций (за исключением государственных областных или муниципальных учреждений), частично финансируемых из областного или местных бюджетов, в отношении объектов физической культуры и спорта, находящихся в областной или муниципальной собственности, при условии, что выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в сфере физической культуры и спорта составляет не менее 60 процентов общей выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг организации; организаций (за исключением государственных областных или муниципальных учреждений и организаций) в отношении находящихся на их балансе объектов культуры и искусства, физической культуры и спорта (дворцов и домов культуры, театров, театров-студий, библиотек, домов и центров народного творчества, дворцов и домов спорта, спортивных комплексов, спортивных комбинатов, ледовых дворцов, плавательных бассейнов, стадионов), имеющих социальную значимость для муниципальных образований.

Кроме того, законопроектом вносится изменение в целях недопущения возрастания необоснованной налоговой нагрузки для льготных категорий налогоплательщиков в связи с принятием федерального закона от 03.08.2018 № 301-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым продлен до 01.01.2025 период централизации в федеральном бюджете одного процентного пункта налога на прибыль организаций, до 2017 года зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации.

Текст законопроекта размещен на портале Мурманской области «Открытый электронный регион» (http://openregion.gov-murman.ru/npa/).