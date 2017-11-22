Министерство экономического развития отмечает позитивные тенденции в экономике Мурманской области

Региональное Министерство экономического развития подготовило доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь - сентябрь 2017 года.

Как сообщает ведомство, в январе-сентябре текущего года ситуация в экономике Мурманской области характеризовалась позитивными тенденциями. Наблюдался рост объёмов в промышленном производстве. Увеличились объёмы сельскохозяйственного производства, вылова водных биоресурсов, грузоперевозок всеми видами транспорта, ввода жилья, возросли физические объемы инвестиций в основной капитал и строительных работ.

На фоне замедления инфляционных процессов отмечен рост физических объёмов розничного товарооборота. Стабильно положительной сохранялась динамика среднедушевых денежных доходов населения и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, однако сложившихся темпов их роста было недостаточно для прироста в реальном выражении.

На региональном рынке труда наблюдалась положительная тенденция снижения уровня зарегистрированной безработицы и численности безработных.

Исполнение консолидированного бюджета области характеризовалось дефицитом.