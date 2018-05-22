Министерство экономического развития считает целесообразным оптимизировать структуру и содержание госпрограмм

Губернатор Марина Ковтун сегодня провела заседание правительства Мурманской области. Первый вопрос, который был рассмотрен сегодня на заседании регионального правительства под председательством губернатора Марины Ковтун, касался временного порядка разработки государственных программ Мурманской области на 2021-2025 годы.

Как пояснила министр экономического развития Елена Тихонова, в 2020 году завершается срок реализации большей части государственных программ Мурманской области. С целью составления проекта областного бюджета на период до 2021 года, осуществляемого на основе государственных программ, принято решение о разработке в 2018 году проектов государственных программ Мурманской области на 2021-2025 годы. С учётом опыта разработки и реализации государственных программ во Временном порядке частично изменены подходы к их структуре.

«С целью концентрации внимания органов власти на анализе наиболее важных и значимых показателей предлагаем ограничить количество показателей к целям государственной программы и каждой подпрограммы до десяти. Раздел «Перечень основных мероприятий и сведения об объёмах финансирования» будет разделён на две таблицы. Отдельно будет сформирован перечень основных мероприятий и проектов, направленных на достижение целей госпрограммы, которые будут составлять процессную и проектную части программы», – сообщила Елена Тихонова.

Министерство считает целесообразным оптимизировать структуру и содержание программ за счёт исключения разделов, содержащих сведения об участниках госпрограммы. При этом ранее отражённая в них информация будет перенесена в качестве конкретных мер государственного регулирования в состав соответствующего раздела.

Елена Тихонова подчеркнула, что согласованные и одобренные рабочими группами Программно-целевого совета проекты государственных программ должны быть готовы к 25 октября текущего года, после чего Министерство финансов Мурманской области включит их в состав материалов, направляемых в Мурманскую областную Думу одновременно с проектом закона об областном бюджете.

«Цель предлагаемых изменений состоит в повышении эффективности государственного управления и достижение конкретных целей, улучшающих жизнь людей», – подчеркнула губернатор Марина Ковтун.

По итогам рассмотрения вопроса правительство Мурманской области утвердило Временный порядок разработки государственных программ.