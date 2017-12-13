Министерство финансов Мурманской области подвело итоги конкурса творческих проектов «Бюджет для граждан»

Всего на конкурс было представлено 225 творческих работ по двум номинациям: фоторабота «В объективе – финансы региона» и рисунок «Финансы в жизни моей семьи». Конкурсной комиссией определены победители в каждой номинации. Подробная информация об итогах конкурса размещена на сайте министерства финансов региона.

Посетителям информационного портала «Бюджет для всех» была предоставлена возможность ознакомиться с представленными работами и проголосовать за наиболее понравившиеся творческие проекты для вручения «приза зрительских симпатий» участникам творческого конкурса, чьи проекты получат наибольшее число голосов жителей Мурманской области.

По итогам этого голосования наибольшее число голосов жителей Мурманской области получили работы Сергея Фомина – в номинации «Рисунок: «Финансы в жизни моей семьи» (554 голоса) и Эдуарда Медведева – в номинации «Фоторабота: «В объективе – финансы региона» (255 голосов).

Министерство финансов Мурманской области благодарит всех участников творческого проекта «Бюджет для граждан» за интересные, оригинальные и яркие работы, а жителей Мурманской области – за высокий интерес, проявленный к конкурсу. Всего за период с начала голосования за конкурсные работы с 21 по 30 ноября посещаемость страницы рисунков и фотографий на портале составила более 8200 просмотров.

Торжественное награждение победителей состоится в Мурманском областном краеведческом музее 20 декабря в 17.00 (г. Мурманск, просп. Ленина, 90).

Также с 20 декабря в Мурманском областном краеведческом музее будет организована выставка работ участников конкурса «Бюджет для граждан».