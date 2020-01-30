Министерство культуры Мурманской области предоставит гранты на реализацию проектов в области культуры и искусства в Заполярье

Три гранта на общую сумму более 2 млн рублей от регионального Минкульта получат организаторы проектов в области культуры и искусства. Соответствующий конкурс завершился 24 января. Всего на конкурс поступило 12 заявок, среди которых фестивали и культурно-массовые мероприятия.

Грант на сумму более миллиона рублей получит объединение «Грани творчества» на проведение III Межрегионального фестиваля славянских культур «Ворота солнца». Фестиваль пройдет с 15 по 24 мая в Оленегорске и Мурманске в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры. Запланированы конкурсы, концерты, ярмарки, мастер-классы, национальные игры и этно-вечеринки, перфомансы и инсталляции, киномарафон. Кроме того, пройдут просветительские акции, литературные вечера и встречи с писателями и поэтами России, Сербии, Болгарии и других стран.

Открытый фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «На Безымянной высоте» проходит в местах боевой славы региона с 2000 года, его организует Централизованная клубная система города Полярного (входит в ЗАТО Александровск). Среди участников – северяне и приглашенные артисты из разных регионов России, ежегодно – более 300 человек. Фестиваль 2020 года будет посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 76-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Проект получит поддержку Минкульта региона в размере 128 тысяч рублей.

Международный кинофестиваль «Северный характер» – главное кинособытие региона, знакомящее жителей с современным документальным и игровым кинематографом. Он проходит с 2008 года и широко известен не только в Мурманской области, но и за ее пределами – в разные годы участниками становились кинематографисты из России, Финляндии, Швеции, Норвении, Дании, Исландии, Канады, Голландии, Эстонии, Италии, Грузии, Армении, Ирана, Египта, Украины. С 18 по 22 марта 2020 года в Заполярном и в Мурманске вновь пройдут мероприятия фестиваля: кинопоказы более 50 фильмов, воркшопы и мастер-классы, встречи с российскими и зарубежными мастерами кино. Организатор – Продюсерский центр «Северный характер». Сумма поддержки проекта составила 1 млн рублей.