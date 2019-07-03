Министерство обороны РФ опубликовало имена погибших моряков-подводников

Министерство обороны РФ сегодня опубликовало список и фотографии погибших членов команды научно-исследовательского глубоководного аппарата.

«Моряки-подводники экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Военно-морского флота России были истинными патриотами Родины, высочайшими профессионалами, неоднократно удостоенными государственных наград за исполнение воинского долга и задач вышестоящего командования.

Все они не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины.

Благодаря своевременным, самоотверженным и грамотным действиям подводники ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат», говорится в официальном сообщении министерства.