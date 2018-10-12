Министерство образования и науки Мурманской области и Управление образования Губернии Финнмарк заключили соглашение о сотрудничестве

Подписан Протокол о намерениях по сотрудничеству между Министерством образования и науки Мурманской области и Управлением образования Губернии Финнмарк, который будет действовать до конца 2021 года.

В документе подтверждается готовность профильных ведомств Мурманской области и Губернии Финнмарк поддерживать уже существующие и инициировать новые проекты в сфере образования. Особое внимание будет уделено развитию и продвижению международного конкурса по профессиональному мастерству среди студентов колледжей «Arctic Skills». Этот конкурс, в котором студенты колледжей из Норвегии, России, Финляндии и Швеции соревнуются по 14 профессиям, важным и значимым для развития арктических территорий, проводился уже трижды, в том числе и в Мурманской области.

Ирина Ковшира, и.о. министра образования и науки Мурманской области, и Маргунн Бликс, руководитель Управления образования Губернии Финнмарк, выразили уверенность, что благодаря совместным усилиям будет решена главная задача – укрепление и развитие многогранного сотрудничества в сфере образования как на уровне официальных структур России и Норвегии, так и между конкретными образовательными организациями и людьми – школьниками, студентами, преподавателями обеих стран.