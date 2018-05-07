Министерство образования и науки Мурманской области направило более 792,5 млн рублей муниципалитетам региона

Министерство образования и науки Мурманской области предоставило субвенции и субсидии муниципалитетам региона в размере более 792,5 млн руб. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.



Средства направлены в том числе на выплату заработной платы сотрудникам дошкольных и образовательных учреждений, сотрудникам органов опеки и попечительства, на обеспечение бесплатным питанием и молоком отдельных категорий обучающихся, на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации реализующие программы дошкольного образования, на ежемесячную выплату опекунам, попечителям, приемным родителям, лицам осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних, а также на оплату коммунальных услуг и предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.



Подробная информация о средствах, перечисленных из регионального бюджета в муниципалитеты, в режиме онлайн размещается на официальном портале правительства Мурманской области в рубрике «Открытый бюджет».