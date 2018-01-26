Министерство образования и науки Мурманской области направило более 800 млн рублей муниципалитетам региона

Министерство образования и науки Мурманской области в адрес муниципальных образований региона направило средства в сумме более 800 млн рублей.

Средства направлены и на выплату заработной платы сотрудникам и учебные расходы образовательных и дошкольных учреждений, льготное питание детей, на оплату труда специалистов органов опеки и попечительства, оплату жилья и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на содержание детей в семьях опекунов, приёмных семьях, а также вознаграждение приёмным родителям.