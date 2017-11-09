Мурманская область. Арктика09.11.17 07:05
Министерство образования и науки Мурманской области перечислило муниципалитетам более 130 миллионов рублей
Министерством образования и науки Мурманской области в адрес муниципалитетов региона направлены субсидии и субвенции в размере более 130 млн рублей. Эта работа ведётся в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.
Средства направлены в том числе на заработную плату сотрудникам дошкольных и образовательных учреждений, компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, на организацию детского отдыха, бесплатное молоко дошколятам и школьникам.
Подробная информация о средствах, перечисленных из регионального бюджета в муниципалитеты, в режиме онлайн, размещается на официальном портале правительства Мурманской области в рубрике «Открытый бюджет».
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