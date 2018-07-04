Министерство образования и науки Мурманской области предоставило муниципалитетам субсидии и субвенции на сумму более 255 миллионов рублей

Министерство образования и науки Мурманской области направило в муниципалитеты региона субсидии и субвенции на сумму свыше 255 млн рублей. Эта работа ведётся в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

Средства направлены в том числе на выплату заработной платы сотрудникам и учебные расходы дошкольных и образовательных учреждений, выплату заработной платы специалистам органов опеки и попечительства, денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних, на предоставление жилых помещений и оплату коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на обеспечение бесплатных питанием и молоком отдельных категорий обучающихся, на организацию отдыха детей.

Подробная информация о средствах, перечисленных из регионального бюджета в муниципалитеты, в режиме онлайн размещается на официальном портале правительства Мурманской области в рубрике «Открытый бюджет».