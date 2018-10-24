Министерство образования и науки Мурманской области предоставило муниципалитетам субсидии и субвенции на сумму свыше 200 миллионов рублей

Министерство образования и науки Мурманской области направило в муниципалитеты региона субсидии и субвенции на сумму свыше 200 млн рублей. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

Средства направлены в том числе на выплату заработной платы сотрудникам дошкольных и образовательных учреждений, а также ежемесячную выплату опекунам, попечителям, приёмным родителям денежных средств на содержание ребёнка и вознаграждение приёмным родителям. Часть средств предназначена для организации детского отдыха в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием и обеспечения бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся.

Подробная информация о средствах, перечисленных из регионального бюджета в муниципалитеты, в режиме онлайн размещается на официальном портале правительства Мурманской области в рубрике «Открытый бюджет».