Министерство образования и науки Мурманской области предоставило муниципалитетам субвенции на сумму почти 315 миллионов рублей

Министерство образования и науки Мурманской области предоставило муниципалитетам региона субвенции в размере 314 млн 890 тыс. руб. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.



Средства направлены в том числе на выплату заработной платы сотрудникам образовательных и дошкольных учреждений, обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся.



Подробная информация о средствах, перечисленных из регионального бюджета в муниципалитеты, в режиме онлайн размещается на официальном портале правительства Мурманской области в рубрике «Открытый бюджет».