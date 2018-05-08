Министерство образования и науки Мурманской области провело совещание по вопросу подготовки к новому 2018/2019 учебному году

7 мая министерством образования и науки Мурманской области проведено совещание с подведомственными организациями в режиме ВКС по вопросу «Об основных направлениях подготовки к новому 2018/2019 учебному году». Работа образовательными организациями ведется системно в течении года. Приоритетным направлением подготовки к новому 2018/2019 учебному году является устранение предписаний надзорных органов, а также выполнение ремонтных работ, которые должны быть закончены до 20 августа 2018 года.

В адрес подведомственных организаций направлен приказ от 24.04.2018 № 762 «О подготовке государственных областных образовательных организаций к 2018/2019 учебному году и работе в отопительный период». Приказом установлены сроки приемки, формы актов осмотра здания, плана мероприятий по подготовке государственных областных образовательных организаций к 2018/2019 учебному году и работе в отопительный период.