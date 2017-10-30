Министерство образования и науки РФ поддержало заявку Мурманской области на строительство новой школы в Североморске на 1200 мест

Министерство образования и науки Российской Федерации поддержало заявку регионального министерства образования и науки на строительство в 2019-2020 годах общеобразовательной школы на 1200 учащихся в ЗАТО г. Североморск. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области сообщила министр образования и науки Наталия Карпенко.

Как пояснила глава ведомства, министерство образования и науки Мурманской области в середине октября направило заявку на участие в отборе государственных программ субъектов Российской Федерации в рамках приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для школьников» по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Образование». Проект направлен на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения.

«В соответствии с решением федерального министерства, принятого по итогам конкурсного отбора, Мурманской области будет выделена субсидия из федерального бюджета в общей сумме 750,7 млн рублей. Объём софинансирования из регионального бюджета составит 306,6 млн рублей. Заключение соглашения на субсидию будет осуществлено в начале 2018 г.», – уточнила глава ведомства.

В проекте закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.» в 2018 году предусмотрено 80 млн рублей. Администрацией муниципального образования ЗАТО г. Североморск планируется проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта в I квартале 2018 года по корректировке проекта с учётом природно-климатического зонирования региона, проверки достоверности определения сметной стоимости строительства и проведение проектно-изыскательских работ по привязке проекта к местности.

В настоящий момент в ЗАТО г. Североморск существующая сеть образовательных организаций не может решить проблему обучения обучающихся в одну смену. Строительство школы позволит сократить число обучающихся во вторую смену в ЗАТО г.Североморск к 2021 году с 20,8% до 1,7%.

«Такие решения – это результат эффективной согласованной работы федерального, регионального и муниципального уровней власти в интересах наших граждан. Они позволяют добиваться качественных изменений в жизни северян», – подчеркнула губернатор Мурманской области Марина Ковтун.