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Мурманская область. Арктика04.07.18 07:00

Министерство промышленности и торговли РФ ожидает роста грузооборота портов РФ до 884 млн тонн к 2020 году

Об этом говорится в проекте Стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года, разработанной Минпромторгом.  «Динамика объёма грузооборота российских портов в последние годы показывает устойчивый рост. Грузооборот морских портов России в 2016 году составил 721,9 млн тонн. Прогнозируется, что к 2020 году он достигнет уровня в 884 млн тонн, к 2025 году - 995 млн тонн, к 2030 году и на дальнейшую перспективу - около 1129 млн тонн», - отмечается в документе.

Грузооборот российских морских портов по итогам 2017 года вырос по сравнению с показателем предыдущего года на 9% и достиг 786,97 млн тонн. Таким образом, рост показателя к 2020 году по отношению к 2017 году может составить около 12%.

Ожидается, что основу грузопотоков к 2030-2035 гг. продолжит составлять продукция топливно-энергетического комплекса - сырая нефть, нефтепродукты, уголь и сжиженный газ. Данные номенклатурные позиции составляют порядка 80% в структуре прироста объёмов перевалки.

Согласно проекту стратегии, для обеспечения возможности перевозки морским транспортом до 2030-2035 гг. и на дальнейшую перспективу оценочных объемов прироста перевалки грузов требуется пополнить транспортный флот на 1 тысячи 470 единиц, или 22,9 млн тонн дедвейта (из них 1 тысяча 69 единиц требуется заменить, а 401 единиц - дополнительно построить), а обеспечивающий - на 1,6 тысячи единиц (1 тысяча 88 единиц - заменить, 512 единиц - дополнительно построить).

«Рост грузооборота создаёт возможности для развития отечественного транспортного флота и повышения доли российских судовладельцев, оперирующих с национальной грузовой базой, с вытеснением доминирующих сейчас зарубежных перевозчиков», - подчеркивается в документе.

 

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