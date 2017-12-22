Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области планирует создать для бизнеса единую региональную программу обучения

В рамках заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области были представлены предложения об объединении всех образовательных мероприятий, реализуемых в регионе для бизнеса, в единую программу обучения.

В 2017 году министерством совместно с организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, организовано и проведено более 80 образовательных мероприятий для бизнеса (специальные программы обучения, тренинги, семинары, мастер-классы, круглые столы и др.), к участию в которых привлечено более 2500 человек.

В рамках обучения предприниматели получили необходимые знания как для создания нового, так и для развития уже действующего бизнеса по вопросам бизнес-планирования, управления персоналом, выбора системы налогообложения, рекламы и продвижения производимой продукции, результативных продаж, франчайзинга, использования социальных сетей в маркетинге, мотивации сотрудников, участия в государственных закупках и др.

Объединение всех образовательных мероприятий в единую программу будет эффективно в первую очередь для предпринимателей, которые смогут заранее спланировать свое обучение в зависимости от собственных потребностей. Планируется что программа будет подстраиваться под потребности бизнеса.

Предприниматели могут направлять интересующие темы тренингов и семинаров на электронную почту: event@ccpmo.ru для их дальнейшего рассмотрения в рамках мероприятий региональной программы обучения для бизнеса.