Министерство социального развития Мурманской области направило более 222 млн рублей центрам социальной поддержки населения

Министерством социального развития Мурманской области в адрес подведомственных учреждений – центров социальной поддержки населения направлены средства в сумме более 222 млн руб. на социальное обеспечение и иные выплаты населению. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.



Средства направлены в том числе на оплату жилых помещений, коммунальных услуг ветеранам труда, ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, труженикам тыла, пенсионерам по старости, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а также выплату региональной социальной доплаты к пенсии, предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.



Подробная информация о средствах, перечисленных из регионального бюджета в муниципалитеты, в режиме онлайн размещается на официальном портале правительства Мурманской области в рубрике «Открытый бюджет».