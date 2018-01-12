Министерство социального развития Мурманской области направило более 43 млн рублей центрам социальной поддержки населения

Министерство социального развития Мурманской области в адрес подведомственных учреждений – центров социальной поддержки населения направило средства в сумме более 43 млн рублей.

Средства направлены в том числе на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, предоставление регионального материнского капитала, единовременные пособия семейным парам, прожившим в зарегистрированном браке 50, 60 и более лет, выплату региональной социальной доплаты к пенсии и адресной государственной социальной помощи.