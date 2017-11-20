Министерство социального развития Мурманской области перечислило центрам социальной поддержки более 123 млн рублей

Министерством социального развития Мурманской области в адрес подведомственных учреждений – центров социальной поддержки населения направлены средства в размере более 123 млн рублей на социальное обеспечение и иные выплаты населению. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

Средства направлены, в том числе и на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, выплату региональной социальной доплаты к пенсии, ежемесячную денежную выплату пенсионерам по старости, а также выплату реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.

Подробная информация о средствах, перечисленных из регионального бюджета в муниципалитеты, в режиме онлайн размещается на официальном портале правительства Мурманской области в рубрике «Открытый бюджет».