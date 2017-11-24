Министерство социального развития Мурманской области перечислило центрам социальной поддержки населения более 320 млн рублей

Министерством социального развития Мурманской области в адрес подведомственных учреждений – центров социальной поддержки населения направлены средства в размере более 320 млн рублей на социальное обеспечение и иные выплаты населению. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

Средства направлены в том числе на оплату жилых помещений, коммунальных услуг ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий; предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; социальную поддержку по оплате коммунальных услуг многодетным семьям; компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества отдельным категориям граждан в Мурманской области.