Министерство социального развития Мурманской области перечислило центрам социальной поддержки почти 40 млн рублей

Министерством социального развития Мурманской области в адрес подведомственных учреждений – центров социальной поддержки населения направлены средства в размере почти 40 млн рублей на социальное обеспечение и иные выплаты населению. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

Средства направлены в том числе на оплату жилого помещения, коммунальных услуг ветеранам труда, ежемесячное пособие на детей, предоставление регионального материнского (семейного) капитала, единовременное пособие семейным парам, прожившим в зарегистрированном браке 50, 60 и более лет.