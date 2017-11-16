Мурманская область. Арктика16.11.17 08:25
Министерство социального развития Мурманской области перечислило центрам социальной поддержки почти 40 млн рублей
Министерством социального развития Мурманской области в адрес подведомственных учреждений – центров социальной поддержки населения направлены средства в размере почти 40 млн рублей на социальное обеспечение и иные выплаты населению. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.
Средства направлены в том числе на оплату жилого помещения, коммунальных услуг ветеранам труда, ежемесячное пособие на детей, предоставление регионального материнского (семейного) капитала, единовременное пособие семейным парам, прожившим в зарегистрированном браке 50, 60 и более лет.
Комментарии
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Последние комментарии
Нурлана
17.02.18 10:01
Для начала город от пыли черной избавьте а потом благоустраивайте!!! А то по таким черным паркам и улицам особого желания гулять нет, особенно с детьми!!!
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Ирина
16.02.18 11:40
Все пастухи и доярки пойдут работать на ферму криптовалют! Нам молока не надо, когда биткоины плодятся.
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Gonshik
16.02.18 10:16
Интересно получается! Если они 1,5 года могли бы только на долгах работать, то как они сейчас умудряются сводить концы с концами? По рыночным законам - они банкроты. Скорее всего, всю эту игру с долга
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