Министерство соцразвития Мурманской области в адрес центров социальной поддержки населения направило средства на социальное обеспечение и иные выплаты населению

Министерством социального развития Мурманской области в адрес подведомственных учреждений - центров социальной поддержки населения направлены средства на социальное обеспечение и иные выплаты населению Мурманской области, в том числе:

Расходы на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда 82 860 301,53 руб.

Расходы на ежемесячную денежную выплату труженикам тыла 37 983,18 руб.

Расходы на ежемесячную денежную выплату реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (за счет средств областного бюджета) 1 009 188,03 руб.

Расходы на ежемесячную денежную выплату пенсионерам по старости (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) 13 305 000,00 руб.

Выплата региональной социальной доплаты к пенсии 30 799 443,00 руб.

Выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 153 773,19 руб.