Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области сформировало перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2018 году

Во исполнение поручения губернатора Марины Ковтун, данного в ходе доклада «Об итогах 2017 года и основных задачах на 2018 год», министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области сформировало и утвердило перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2018 году. Соответствующий приказ регионального Минтранса подписан 25 декабря 2017 года.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области и искусственных сооружений на них, подлежащих ремонту в 2018 году, сформирован на основании предложений органов местного самоуправления, Мурманской областной Думы, управления ГИБДД по Мурманской области, а также по результатам технического обследования автомобильных дорог общего пользования. В него вошли участки на автомобильных дорогах Умба – Кандалакша, Оленегорск – Ловозеро, Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами, Мишуково – Снежногорск, автоподъезд к городу Североморск, автоподъезды № 1 и № 2 к населенному пункту Верхнетуломский и к городу Заозёрск. Также будет проведен выборочный ремонт на автодороге «Кола – Верхнетуломский – МАПП Лотта».