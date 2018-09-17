Министерство юстиции Мурманской области возглавит Максим Почкин

Соответствующее предложение действующему прокурору города Оленегорска Максиму Почкину сегодня в ходе рабочей встречи сделала губернатор Марина Ковтун.

«Работая прокурором города Оленегорска, Вы добились значительных успехов в защите прав граждан в самых различных сферах: трудовых отношений, ЖКХ и других. Мне хотелось бы, чтобы Вы привнесли этот опыт в практическую работу министерства юстиции региона, поскольку вопросы взаимодействия правоохранительных органов и властей имеют огромное значение в деле защиты прав граждан», – подчеркнула Марина Ковтун.

Максим Почкин поблагодарил Марину Ковтун за оказанное доверие.

«Буду рад работать в Вашей команде. Я являюсь действующим сотрудником прокуратуры, прокурором города Оленегорска, и как только генеральным прокурором РФ будет подписан приказ о моей отставке, я готов незамедлительно приступить к исполнению обязанностей на новом посту», – ответил Максим Почкин.