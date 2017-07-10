Министерство здравоохранения Мурманской области не смогло обеспечить пенсионера необходимым бесплатным лекарственным препаратом

Прокуратура г.Полярные Зори провела проверку по обращению жителя города по вопросу не обеспечения его рецептурными лекарственными препаратами и возмещения затрат на приобретение необходимого ему лекарственного препарата.

Установлено, что заявитель пенсионного возраста состоит на учете в ФГБУЗ МСЧ № 118 ФМБА России и относится к льготной категории граждан региональной меры ответственности и в связи с чем имеет право на получение бесплатных лекарственных препаратов.

Вместе с тем, в июне 2017 года пенсионер не смог приобрести по рецепту врача в аптеке необходимый для него лекарственный препарат в связи с отсутствием такового в рамках государственного контракта.

Министерством здравоохранения Мурманской области для обеспечения отдельных категорий граждан в 2017 году проведены дополнительные закупки. Однако обязательства по поставке отдельных лекарственных препаратов, предусмотренных заключенным 21.03.2017 Государственным контрактом, не выполнены.

Прокуратура г. Полярные Зори в порядке ст. 45 ГПК РФ обратилась в суд с заявлением в интересах гражданина о взыскании с Министерства здравоохранения Мурманской области денежных средств, затраченных заявителем на приобретение необходимого лекарственного препарата.