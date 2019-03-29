Министерство здравоохранения Мурманской области подвело прекрасные итоги работы за 2018 год, но уже без министра

На заседании прозвучало, что большая часть намеченных задач в 2018 году министерством была выполнена, в 2019 году ведомство приступает к реализации национального проекта «Здоровье», средства на реализацию которого из федерального бюджета уже получены.

По итогам года по основным показателям смертности на 1 месте стоит смертность от болезней системы кровообращения, на 2 месте – от новообразований и на 3 месте – от внешних причин.

Ежегодно увеличиваются объёмы оказываемой населению высокотехнологичной медицинской помощи. В 2018 году ее получили 7654 жителя области, что на 12% больше, чем в 2017 году. 59% граждан получили высокотехнологичную медицинскую помощь в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области.

10987 человек обеспечиваются бесплатными лекарствами из средств федерального бюджета. 57012 человек обеспечиваются бесплатными лекарствами за счёт средств регионального бюджета.

Продолжается работа по обеспечению притока медицинских кадров. В 2018 году на дефицитные рабочие места были трудоустроены 54 врача-специалиста, получивших единовременные денежные выплаты в размере 500 тысяч рублей, и 5 фельдшеров, получивших выплаты в размере 300 тысяч рублей. Этим же категориям работников предоставлена ежеквартальная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в течение первого года работы, размер которой увеличен до 15 тысяч рублей. В рамках проекта «Земский доктор» в 2018 году в медицинские организации региона трудоустроились 20 врачей и 5 фельдшеров; а также 17 врачей в рамках кадрового проекта «Арктический доктор».

Из года в год обновляется материально-техническая база медицинских организаций. В 2018 году в рамках программы «Развитие здравоохранения» за счёт средств областного бюджета было закуплено медицинское оборудование на сумму 216,14 млн рублей для 18 учреждений. Продолжилась модернизация автомобильного парка медицинских организаций. В 2018 году за счёт средств федерального и регионального бюджетов было приобретено 18 автомобилей скорой медицинской помощи, передвижной медицинский кабинет и автоэвакуатор на общую сумму 54 млн рублей.

Завершены работы по капитальному ремонту детской поликлиники в Североморске и взрослой поликлиники в Ковдоре; цокольного этажа инфекционного отделения Мурманской областной детской клинической больницы. Выполнен ремонт помещений под открытие отделения паллиативной помощи в Кольской центральной районной больнице, палат пульмонологического отделения Мурманской объединенной медсанчасти «Севрыба», помещений стоматологии в Заполярном, детской поликлиники в Оленегорске, поликлиники Мурманского областного онкологического диспансера, других объектов.

В рамках заседания коллегии также были представлены доклады о реализации национального проекта «Здоровье» на 2019-2024 годы и национальных и региональных проектов в рамках реализации указов Президента РФ; о совершенствовании взаимодействия института уполномоченного и медицинских учреждений области в обеспечении прав ребёнка на охрану здоровья и жизни; об итогах деятельности Врачебной палаты Мурманской области в 2018 году; об итогах выполнения программы «Электронный листок нетрудоспособности» на территории Мурманской области в 2018 году; об итогах эпидемиологического надзора за инфекционными болезнями и задачах по обеспечению стабильной санэпидобстановки в 2019 году; об основных направлениях контрольно-надзорной деятельности Территориального органа Росздравнадзора по Мурманской области.