Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области и лесничествами продолжается акция «Лесной патруль»
В «Год экологии» и «Год особо охраняемых природных территорий» на территории Государственного областного казённого учреждения «Зашейковское лесничество» в рамках акции «Лесной патруль» было проведено мероприятие по очистке леса от мусора на территории Ёнского участкового лесничества в квартале 226 выделе 34.
В акции принимали участие работники Ковдорского участкового лесничества и работники Отдела культуры посёлка Ёнский.
Совместными усилиями данной сборной команды был очищен от различного бытового мусора восточный берег лесного озера на площади
Также сотрудники Ловозерского лесничества 19 августа 2017 года на территории лесного фонда в квартале 360 выделе 11 п.Ревда выявили и ликвидировали очередную «несанкционированную свалку» на землях государственного лесного фонда. На этот раз к мероприятию по очистке лесного фонда присоединились 18 воспитанников детского оздоровительного лагеря «Радуга» при «РСОШ им. В.С. Воронина» 11 воспитанников летнего оздоровительного лагеря «Цветик - семицветик» при МБОУДО «Центр детского творчества». Несмотря на дождливую погоду, участниками лесной уборки было собрано более 30 мешков бытового мусора.