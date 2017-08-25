Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области и лесничествами продолжается акция «Лесной патруль»

В «Год экологии» и «Год особо охраняемых природных территорий» на территории Государственного областного казённого учреждения «Зашейковское лесничество» в рамках акции «Лесной патруль» было проведено мероприятие по очистке леса от мусора на территории Ёнского участкового лесничества в квартале 226 выделе 34.

В акции принимали участие работники Ковдорского участкового лесничества и работники Отдела культуры посёлка Ёнский.

Совместными усилиями данной сборной команды был очищен от различного бытового мусора восточный берег лесного озера на площади 2 га . Весь собранный мусор был помещён в специальные полиэтиленовые мешки и вывезен на свалку твёрдых бытовых отходов.

Также сотрудники Ловозерского лесничества 19 августа 2017 года на территории лесного фонда в квартале 360 выделе 11 п.Ревда выявили и ликвидировали очередную «несанкционированную свалку» на землях государственного лесного фонда. На этот раз к мероприятию по очистке лесного фонда присоединились 18 воспитанников детского оздоровительного лагеря «Радуга» при «РСОШ им. В.С. Воронина» 11 воспитанников летнего оздоровительного лагеря «Цветик - семицветик» при МБОУДО «Центр детского творчества». Несмотря на дождливую погоду, участниками лесной уборки было собрано более 30 мешков бытового мусора.