Министерству образования и науки Мурманской области в 2018 году выделены субсидии из федерального бюджета

Министерству образования и науки Мурманской области в рамках заключенных соглашений в 2018 году из федерального бюджета выделены средства в виде субсидий в объеме 40,6 млн. рублей, в том числе:

на cоздание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов 1,1 млн. рублей;

на создание безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 2,2 млн. рублей;

на предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений 4,7 млн. рублей;

на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов 0,8 млн. рублей;

на разработку и распространение в системе среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий организации образовательного процесса 26,5 млн. рублей;

на создание условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах 5,3 млн. рублей.

В целях софинансирования данных мероприятий в областном бюджете Мурманской области запланированы средства в сумме 16,6 млн. рублей.