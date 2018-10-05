Министр энергетики России Александр Новак поручил включить в протокол всероссийского совещания вопрос о выделении средств на компенсацию выпадающих доходов регионов в связи с резким ростом цен на мазут

Сегодня в Москве в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя» состоялось Всероссийское совещание «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к прохождению отопительного сезона 2018/2019 годов». Впервые совещание прошло под председательством сразу двух федеральных министров – министра энергетики РФ Александра Новака и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева.

В выступлении генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» Дениса Федорова на примере Мурманской ТЭЦ был поднят вопрос резкого роста цен на топочный мазут. По итогам выступления было предложено включить в протокол совещания пункт о выделении средств на компенсацию выпадающих доходов регионов. Предложение поддержал министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.

В работе совещания приняли участие руководители и главные инженеры крупнейших энергетических, генерирующих и сбытовых компаний, региональные власти и представители муниципальных штабов. Мурманскую область на совещании представляли руководитель регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения и начальник Государственной жилищной инспекции – главный государственный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова, которая выступила с докладом о проблемах подготовки жилого фонда к отопительному сезону.