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Мурманская область. Арктика07.09.19 08:15

Министр культуры РФ Владимир Мединский встретился с деятелями культуры и искусства Мурманской области

Программа вчерашнего рабочего визита в Мурманск министра культуры РФ Владимира Мединского завершилась встречей с деятелями культуры и искусства Мурманской области. Подводя итоги рабочей поездки, глава федерального ведомства отметил открытие виртуального концертного зала в Апатитах и модельной библиотеки в Мурманске. Эти объекты станут первыми в стране, открытыми в рамках реализации национального проекта «Культура». Также среди первенцев нацпроекта – Мурманский областной театр кукол, который уже в конце года начнёт работу в новом здании.

«В целом по состоянию на сегодня Мурманская область должна получить финансирование по нацпроекту примерно в размере миллиард рублей, возможно, будет больше. К концу 2024 года появятся новые библиотеки, концертные залы, дома культуры, будут отремонтированы театры, открыты кинозалы, закуплены инструменты для детских школ искусств. Нацпроект – исторический шанс для российских регионов привести в порядок свою культурную инфраструктуру. Из средств, выделяемых на нацпроект «Культура», 85% идут именно в регионы», – сообщил Владимир Мединский.

Участники встречи в формате свободного микрофона задали министру Владимиру Мединскому  ряд вопросов, касающихся различных аспектов развития культуры в Мурманской области.

Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил награды лучшим работникам отрасли. Почётная грамота губернатора Мурманской области вручена директору оленегорской художественной школы Елене Шагалиной. Благодарность губернатора Мурманской области получили заместитель директора централизованной библиотечной системы ЗАТО Александровск Анна Петрушенко и заместитель директора детской школы искусств поселка Африканда Елена Иванова. Благодарственным письмом губернатора Мурманской области отмечены главный библиотекарь отдела обслуживания кафедры выдачи краеведческой литературы межпоселенческой библиотеки Кольского района Ольга Романова и консультант комитета по культуре и искусству Мурманской области Владимир Штефаненко.

 

 

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