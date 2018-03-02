Мурманская область. Арктика02.03.18 17:04
Министр обороны открыл чемпионат ВМФ по хоккею с шайбой и сыграл в товарищеском матче
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу открыл сегодня в Североморске чемпионат Военно-морского флота по хоккею с шайбой и в составе сборной звезд отечественного хоккея принял участие в товарищеской игре с командой «К-21» Северного флота.
В состав звездной команды, кроме главы военного ведомства, вошли прославленные хоккеисты разных времен, чемпионы мира и Олимпийских игр Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и другие.
Команду «К-21» возглавил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. В ее составе также играют военнослужащие управления и штаба объединения.
В 2018 году хоккейный турнир впервые проходит в Североморске. В нём принимают участие команды всех четырёх флотов ВМФ России.
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Последние комментарии
Иван
02.03.18 17:13
Отличный репортаж. Такой же надо сделать и о ФСИН по Мурманской области,репортаж получится не менее интересным.
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Сергей
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ФунтиК
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