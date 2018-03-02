Министр обороны открыл чемпионат ВМФ по хоккею с шайбой и сыграл в товарищеском матче

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу открыл сегодня в Североморске чемпионат Военно-морского флота по хоккею с шайбой и в составе сборной звезд отечественного хоккея принял участие в товарищеской игре с командой «К-21» Северного флота.

В состав звездной команды, кроме главы военного ведомства, вошли прославленные хоккеисты разных времен, чемпионы мира и Олимпийских игр Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и другие.

Команду «К-21» возглавил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. В ее составе также играют военнослужащие управления и штаба объединения.

В 2018 году хоккейный турнир впервые проходит в Североморске. В нём принимают участие команды всех четырёх флотов ВМФ России.