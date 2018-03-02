Министр обороны Сергей Шойгу примет участие в товарищеской игре между сборной звёзд хоккея и флотской командой «К-21»

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл сегодня с рабочей поездкой на Северный флот.

В Мурманске глава военного ведомства проинспектирует объекты инфраструктуры филиала Нахимовского военно-морского училища.

Сергей Шойгу заслушает доклад командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова о строительстве военной инфраструктуры в Арктической зоне, ходе переоснащения сил объединения на современные образцы вооружения и военной техники.

Также планируется, что в Североморске Министр обороны откроет чемпионат Военно-морского флота России по хоккею с шайбой. После торжественной церемонии Сергей Шойгу примет участие в товарищеской игре между сборной звёзд хоккея и флотской командой «К-21».