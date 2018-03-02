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Мурманская область. Арктика02.03.18 15:05

Министр обороны вручил знамя филиалу Нахимовского военно-морского училища в Мурманске

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе инспекционной поездки на Северный флот посетил филиал Нахимовского военно-морского училища (НВМУ) в Мурманске и вручил знамя этому учебному заведению.

На торжественной церемонии глава военного ведомства отметил, что руководство страны уделяет большое внимание воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, уважения к традициям, культуре и государственной символике страны.

«Важная роль в решении этой задачи отводится нахимовским военно-морским училищам, которые по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Владимира Владимировича Путина созданы на всех четырех флотах», - подчеркнул Сергей Шойгу.

Как пояснил Министр обороны, сегодня воспитанники НВМУ изучают военно-морское дело по единой программе в Санкт- Петербурге, Владивостоке, Севастополе, Мурманске.

Он отметил, что в мурманском филиале НВМУ есть хорошо оснащенные учебные классы, лингафонные кабинеты, лаборатории физики, химии, биологии, информатики и подводной робототехники.

«Работают секции самбо, бокса и рукопашного боя, в вашем распоряжении комфортабельные спальные корпуса и современная столовая. С вами занимаются отличные преподаватели и воспитатели. Все это дает возможность полностью реализовать свой потенциал, развиваться духовно, умственно и физически», - сказал Сергей Шойгу, обращаясь к нахимовцам.

Министр обороны отметил, что сегодня у мурманских нахимовцев особый день. «Вашему училищу вручается знамя, которое является символом доблести и беззаветного служения Отечеству. Убежден, что вы будете нести его с честью, не уроните высокого звания нахимовца и останетесь верны памяти моряков Северного флота, подвиги которых навечно вписаны в ратную историю России», - выразил уверенность глава военного ведомства.

После церемонии Сергей Шойгу ознакомился с учебно-материальной базой училища, в частности, осмотрел телестудию. Здесь один из нахимовцев попросил у Министра обороны разрешения взять интервью у сопровождающего главу военного ведомства в рабочей поездке легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова.

Отвечая на вопросы телеведущего в погонах, спортсмен сообщил, что его кумиром в детстве и юности был великий советский хоккеист Александр Павлович Рагулин, высоко оценил фильм «Легенда номер 17» и сказал, что игра российской ледовой дружины на Олимпиаде в Корее рождает новых кумиров, таких, как армеец Никита Гусев.

Прощаясь с нахимовцами, Министр обороны пообещал ребятам, что к 1 сентября в училище будет ледовый каток и бассейн.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, по решению Владимира Путина за последние пять лет в России созданы девять президентских кадетских и нахимовских училищ. Всего в системе российского военного ведомства 29 довузовских учреждений.

 

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