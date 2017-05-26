Министр природных ресурсов и экологии Мурманской области освобождена от занимаемой должности

С 29 мая 2017 года министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвира Макарова будет освобождена от занимаемой должности.

23 мая ситуация вокруг министра природных ресурсов и экологии Мурманской области рассматривалась на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Мурманской области под председательством губернатора Марины Ковтун. Основанием к рассмотрению ситуации на заседании комиссии послужило решение главы региона, принятое по материалам проверки достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, замещающими государственные должности, и соблюдения ими установленных ограничений.

По итогам рассмотрения комиссия установила, что в рассматриваемом случае имеются признаки нарушения лицом, замещающим государственную должность, требований к служебному поведению.