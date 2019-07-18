Министр спорта РФ Павел Колобков собирается посетить Мурманскую область

Глава Мурманской области Андрей Чибис вчера встретился с представителями спортивного актива региона – руководителями спортивных школ и региональных спортивных федераций, мастерами спорта и успешными тренерами. На встрече также присутствовали руководители областного спорткомитета, Центра спортивной подготовки и Олимпийского Совета Мурманской области.

«Хочу услышать ваше экспертное мнение – какие актуальные задачи и вызовы стоят сегодня перед отраслью. Сформулируйте «техническое задание» правительству Мурманской области – подскажите, на что нужно обратить особое внимание. Это позволит нам при работе над комплексным планом развития расставить правильные акценты», – обратился Андрей Чибис к участникам беседы.

Ряд поднятых на встрече тем касался спортивной отрасли в целом – это нехватка кадров и вопросы их мотивации, спортивная инфраструктура, разграничение статуса тренера и преподавателя, вопросы финансирования спортивных поездок. Как отметил Андрей Чибис, такой разговор особенно актуален в свете предстоящего визита в регион министра спорта РФ Павла Колобкова и пообещал обсудить с федеральным чиновником озвученные вопросы.

Прозвучали на встрече и конкретные предложения, связанные с отдельными видами спорта: создание базы для занятий сноубордингом и лыжным двоеборьем; открытие спортивного зала для занятий художественной гимнастикой; оборудование дороги на Териберку специализированными остановками для любителей зимнего кайтинга, а также открытие школы кайтинга в Мурманске; поддержка существующих яхт-клубов в Кандалакше и Заполярном; оборудование трассы для санного спорта и памп-треков для велосипедистов и другие.

Андрей Чибис поблагодарил участников дискуссии за открытость и активную позицию.

«Всё решают небезразличные лидеры. Если такие люди в отрасли есть, все будет получаться. Наша задача – вместе найти максимально рациональные решения, синхронные возможности – это позволит получить результаты быстрее, чем в плановом порядке. Нужно прийти к очень внятной и справедливой программе действий. Развитие инфраструктуры для занятий спортом и физкультурой – это один из способов удержать здесь молодёжь. А это будущее. И это про то, что на Севере – жить», – подвёл итог встречи Андрей Чибис.