Министр транспорта России Максим Соколов и губернатор Марина Ковтун дали старт строительству комплекса по перевалке угля «Лавна»

Сегодня министр транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Мурманской области Марина Ковтун символическим жестом – закладкой капсулы – дали старт строительству комплекса по перевалке угля «Лавна» в морском порту Мурманск. Терминал «Лавна» – один из ключевых объектов инфраструктуры масштабного федерального проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Проект «Лавна» предполагает строительство современного портового комплекса перегрузки угля с использованием новейшего оборудования и ведущей к комплексу железнодорожной линии необщего пользования на западном берегу Кольского залива. Объём инвестиций в строительство терминала составляет 24 млрд рублей, ещё 0,9 млрд рублей инвестируется в строительство подъездных железнодорожных путей к терминалу (2,3 км).

В технологическом процессе перегрузки угля проектом предусмотрено использование новейшего перегрузочного оборудования: вагоноопрокидывателей, конвейерных тоннелей, стакер-реклаймеров, судопогрузочных машин, которые в комплексе с очистными сооружениями и системами пылеподавления обеспечат минимальные выбросы пыли каменного угля в атмосферу и загрязнения окружающей среды.

Строительство новых перегрузочных мощностей на территории РФ позволит увеличить объёмы экспорта энергетических углей, перевести грузопотоки из портов Прибалтики на российские порты и освоить новые рынки сбыта за счет увеличения грузоподъемности судов. Развитие портовой инфраструктуры в Мурманске также позволит повысить транзит угля из Казахстана, возможность которого в настоящий момент ограничена дефицитом специализированных перевалочных мощностей. Планируется, что на первом этапе – в 2020 году – грузооборот терминала составит до 9 млн тонн угля, в 2021 году планируется увеличить перевалку вдвое – до 18 млн тонн.

Анализ финансово-экономической целесообразности реализации проекта подтверждает потенциальную заинтересованность крупнейших производителей угля в России в использовании мощностей будущего порта. Проект «Лавна» демонстрирует высокие показатели инвестиционной привлекательности и финансовой устойчивости, отличается большей эффективностью с точки зрения транспортных затрат по сравнению с другими северо-западными и южными портами.

На текущий момент выполнен комплекс работ, позволяющий приступить к строительству 1-й и 2-й очереди комплекса.