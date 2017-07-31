Министр транспорта России вспомнил об МГТУ во время совещания по вопросу обеспечения качественной конвенционной подготовки специалистов морского и внутреннего водного транспорта

Министр транспорта РФ Максим Соколов в конце прошлой недели провёл совещание по вопросу обеспечения качественной конвенционной подготовки специалистов морского и внутреннего водного транспорта. В совещании приняли участие представители Минтранса России, Минобрнауки России, Росморречфлота, Росрыболовства, Российского университета транспорта (МИИТ).

В своём выступлении Максим Соколов затронул вопрос функционирования Мурманского государственного технического университета, переданного в ведение Министерства образования Российской Федерации. Министр уточнил, что в состав вуза входит ряд структурных подразделений, реализующих программы подготовки членов экипажей морских судов в соответствии с международными и национальными требованиями. По его словам, подготовка специалистов плавсостава ведётся по методикам, включающим воспитательно-дисциплинирующую составляющую, и с учётом высоких требований к деятельности моряка. При этом подготовка всегда носила отраслевой характер и находилась под непосредственным управлением системы отраслевых органов власти, сообщает пресс-служба Минтранса.

Глава Минтранса России подчеркнул, что к подготовке членов экипажей морских судов предъявляются международные требования, изложенные в Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками (Конвенция ПДНВ). Полномочия по исполнению Конвенции осуществляет Минтранс России.