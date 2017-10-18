Министр здравоохранения Мурманской области осмотрел объекты Ловозерской центральной районной больницы

В ходе рабочей поездки министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин побывал в селе Краснощелье, где осмотрел помещения существующего фельдшерско-акушерского пункта, а также земельный участок, на котором планируется строительство нового.



Кроме того, в рамках поездки совместно с представителями администрации Ловозерского района была проведена встреча с населением села Краснощелье по вопросам организации оказания медицинской помощи. Также во время поездки министр осмотрел объекты Ловозерской центральной районной больницы в поселке Ревда, где ведется ремонт помещений лаборатории и аптеки.