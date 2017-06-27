Министр здравоохранения Мурманской области проконтролировал ход строительства фельдшерско-акушерских пунктов в Терском районе

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин совместно с главой муниципального образования сп.Варзуга Геннадием Поповым, главным врачом Кандалакшской центральной районной больницы Владимиром Петровым и Апатитско-Кировской центральной городской больницы Юрием Ширяевым совершил рабочую поездку в Терский район, где ознакомился с организацией оказания медицинской помощи населению района, а также провел прием населения в Варзуге и Чапоме.

В ходе поездки Валерий Перетрухин проконтролирован ход строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов в Варзуге и Чапоме, которые включают в себя кабинет для приёма пациентов со смотровой, процедурный кабинет, помещение для хранения медикаментов, санитарную комнату и комнату для персонала, служебные и бытовые помещения, а также жилой блок для проживания фельдшера.

Кроме того, в рамках рабочей поездки министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин провёл совещание с главой муниципального образования Терский район Наталией Самойленко, главой муниципального образования с.п. Варзуга Геннадием Поповым и главным врачом Кандалакшской центральной районной больницы Владимиром Петровым по вопросам организации оказания медицинской помощи жителям Умбы, Варзуги и отдаленных населенных пунктов Терского района.