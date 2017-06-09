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Мурманская область. Арктика09.06.17 10:01

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин проконтролировал ход ремонтных работ в поликлинике Ковдора

По поручению губернатора Марины Ковтун министр здравоохранения региона Валерий Перетрухин совместно с администрацией Мончегорской центральной районной больницы проконтролировал ход выполнения ремонтных работ в поликлинике Ковдора.

В ходе рабочей поездки Валерий Перетрухин встретился с врио главы Ковдрского района с Романом Дурягиным. В рамках встречи обсуждались вопросы обеспечения учреждения медицинскими кадрами, организации оказания медицинской помощи, в частности, организации приёмов жителей Ковдора узкими специалистами, в том числе из Мончегорской больницы, а также вопросы проведения ремонта на объектах Ковдорского филиала.

В настоящее время в поликлинике уже заменены оконные блоки, частично смонтирована система вентиляции, инженерные сети, завершен ремонт помещений, где будет реализован проект «Доброжелательная регистратура», а также помещений, где разместится отделение скорой медицинской помощи. До конца месяца регистратура будет оснащена необходимой мебелью, инфоматами для записи и информационным табло, после чего регистратура начнет свою работу.

В ходе беседы с врио главы муниципального образования Ковдорский район Валерий Перетрухин отметил, что перед запуском работы новой регистратуры необходимо не только провести обучение персонала, но и провести «день открытых дверей» для населения, чтобы разъяснить принцип работы нововведения.

После совещания руководители министерства и администрации учреждения ознакомились с ходом ремонтных работ, а также согласовали график их выполнения с представителем подрядной организации. Ремонт в поликлинике должен завершиться в 2018 году, после чего планируется начать капитальный ремонт здания стационара.

По поручению министра здравоохранения Мурманской области Валерия Перетрухина главный врач Мончегорской центральной районной больницы Сергей Лялюшкин провел встречу с жителями Ковдора и с представителями общественной организации «Дети войны», где также обсуждались вопросы повышения доступности оказания медицинской помощи населению Ковдорского района.

 

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