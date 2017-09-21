Министр здравоохранения региона Валерий Перетрухин принял участие в заседании Объединенной рабочей группы Баренцева Евро-Арктического Совета

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин принял участие в заседании Объединенной рабочей группы по вопросам здравоохранения и связанным с ним социальным вопросам Баренцева Евро-Арктического Совета, которое состоялось в Архангельске.

Объединенная рабочая группа по вопросам здравоохранения и связанным с ним социальным проблемам была создана с целью развития здравоохранения и социального благополучия в Баренцевом регионе посредством укрепления многостороннего сотрудничества, а также улучшения координации деятельности международных проектов в сфере здравоохранения и социального благополучия.

В рамках 25-й встречи Объединенной рабочей группы по вопросам здравоохранения и связанным с ним социальным вопросам участники обсудили вопросы реализации программы по борьбе с ВИЧ/СПИД и программы по борьбе с туберкулезом, обменялись новостями по актуальным вопросам здравоохранения, посетили медицинские организации Архангельской области.