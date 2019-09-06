Министру культуры РФ Владимиру Мединскому показали первый в России объект, создаваемый в рамках национального проекта «Культура»

Готовность Мурманского областного театра кукол в ходе реконструкции составляет 91%, сообщил сегодня директор учреждения Евгений Суханов министру культуры РФ Владимиру Мединскому во время осмотра объекта.

Реконструкция театра кукол, старейшего профессионального театра за Полярным кругом, стала первым в России объектом, создаваемым в рамках национального проекта «Культура».

«Стесненные условия сегодня не позволяют труппе широко применять современные технологические решения при постановке спектаклей. У нас 40 спектаклей в репертуаре, их придется адаптировать к новой сцене, а новые ставить с учетом современных технологий», - рассказал журналистам Суханов.

Он отметил, что техническая готовность театра кукол - 91%, подрядчик заканчивает фасадные работы, внутренние отделочные работы, а также прокладку инженерных сетей.

Труппа театра в настоящее время работает над премьерой на новой сцене. Название спектакля в театре пока не раскрывают.

Ранее пресс-служба правительства Мурманской области сообщила, что реконструкция Мурманского областного театра кукол в здании бывшего Дома офицеров (ДОФ) на проспекте Ленина в Мурманске завершится 1 декабря, а первый спектакль будет дан 15 декабря.

В распоряжении артистов будут два зрительных зала не 300 и 60 человек. В летнее время артисты будут давать спектакли на открытой сцене. Ранее театр располагался на первом этаже областной научной библиотеки на площади всего в 750 кв. метров.

Стоимость контракта составила около 280 млн рублей, включая 90 млн рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура». Подрядчик провёл перепланировку внутренних помещений ДОФа с условием доступности для маломобильных людей, отделочные работы, заменил кровлю, инженерные сети, отделал фасад и благоустроил прилегающую территорию. Строительные работы должны завершиться к 10 октября. После в здании театра начнётся монтаж зрительных кресел, звукового и светового оборудования.