Минно-розыскные собаки отдельного инженерного полка Северного флота готовы к поиску взрывоопасных предметов

В отдельном морском инженерном полку Северного флота в посёлке Щукозеро прошли плановые занятия отделения минно-розыскных собак.

Специфика подготовки животных, которые заняты поиском взрывоопасных предметов, требует, чтобы собаки были послушными, чётко выполняли команды, известных всем собаководам: «рядом», «сидеть», «лежать», «апорт» и других. Для этого с ними регулярно проводят общий курс дрессировки.

Занятия с собаками вожатые проводят ежедневно на полосе препятствий, где отрабатывают специальные навыки по поиску и обнаружению боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Собаки натренированы на запах тротила, пластида и ряда других взрывчатых веществ. Их профессиональные навыки военные инженеры регулярно используют при проверке мест проведения массовых мероприятий в гарнизонах Северного флота. В прошлом году минно-розыскные собаки инженерного полка были задействованы в подготовке к встрече выставки «Сирийский экспресс», а также перед празднованием Дня Великой Победы и Дня Военно-морского флота в Мурманске и Североморске.

Отделение минно-розыскных собак было создано год назад, когда отдельный морской инженерный батальон Северного флота был переформирован в полк. Как сообщает пресс-служба СФ, сегодня на довольствии в части стоит 3 кобеля немецкой овчарки: трёхлетний Сайгет, двухлетние Ришар и Натер. Все собаки с богатой родословной. Они выращены в московском питомнике и прошли специальную подготовку по поиску взрывоопасных предметов, которую продолжают совершенствовать в условиях Крайнего Севера под руководством своих вожатых.