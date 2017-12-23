Минно-тральная группа Кольской флотилии обеспечила выход подводного крейсера Северного флота в море

Минно-тральная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота 22 декабря в составе базовых тральщиков «Коломна» и «Ядрин» в рамках плановых мероприятий боевой подготовки в зимнем периоде обучения отработала учебный эпизод по выводу атомного подводного крейсера стратегического назначения в Баренцево море.

Тральщики обеспечили проход подводного крейсера по очищенному от условных мин фарватеру при выходе из базы и до морских полигонов боевой подготовки. Подводная лодка следовала за минно-тральной группой на установленной дистанции в надводном положении.

В ходе выполнения учебной задачи экипажи базовых тральщиков «Коломна» и «Ядрин» отработали совместное маневрирование в ордере, провели тренировку по связи.

После прибытия в назначенный район корабли выполнили мероприятия по противоподводно-диверсионной обороне.

Вывод надводных кораблей и подводных лодок из-под удара условного противника является первым практическим элементом всех масштабных морских учений. Его отработке уделяется большое внимание при планировании и проведении мероприятий боевой подготовки надводных и подводных сил Северного флота.