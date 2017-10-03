Минобороны РФ отмечает стремление Норвегии к переводу архипелага Шпицберген и прилежащей 200-мильной акватории под абсолютную национальную юрисдикцию

Многочисленные геополитические вызовы стоят перед Россией в области морской деятельности, не исключены локальные конфликты, но широкомасштабные военные действия против России с морских и океанских направлений пока не прогнозируются, пишет «Коммерсант» со ссылкой на доклад министерства обороны РФ.

«Военная» часть доклада Минобороны «О комплексной оценке состояния национальной безопасности РФ в области морской деятельности в 2016 году» описывает довольно противоречивую картину. Авторы указывают на многочисленные геополитические вызовы, стоящие перед страной, но не верят в «широкомасштабные военные действия» против России с морских и океанских направлений», - сказано в публикации.

В качестве угрозы национальным интересам, пишет газета, «упоминается «потенциально возможный военный конфликт» со странами НАТО, сложная обстановка в Азово-Черноморском регионе (угроза жизненно важным объектам Крыма, присутствие в бассейне Черного моря кораблей и авиации нерегиональных держав)».

Сюда же отнесены «территориальные претензии Японии на Курильские острова, а также борьба стран-членов Арктического совета и даже неарктических государств за расширение военного влияния в регионе».

«В качестве отдельной угрозы обозначена Норвегия с её планами по одностороннему пересмотру международных договоренностей: в докладе подчеркивается, что власти страны стремятся к установлению «абсолютной национальной юрисдикции над архипелагом Шпицберген и прилежащей 200-мильной акватории», - говорится в публикации.

«Повышается роль фактора силы в международных отношениях», - считают авторы документа, утверждая, что РФ наращивает свой морской потенциал для «стратегического сдерживания» вероятных противников и в качестве «важного фактора обеспечения международной стабильности».

По сведениям издания, «военная» часть доклада детально описывает существующие внешнеполитические проблемы. Так, к основным факторам нестабильности авторы относят «проводимый США и их союзниками курс на ограничение геополитического влияния» РФ, рост масштабов международного терроризма, пиратство и незаконную миграцию».

Подробности военной части доклада журналистам «Коммерсанта» рассказали несколько источников, близких к Минобороны. По их словам, в конце сентября документ разослали для ознакомления членам Морской коллегии при правительстве (возглавляет вице-премьер Дмитрий Рогозин). «Затем доклад, возможно, с добавлением от членов коллегии, отправят Владимиру Путину.