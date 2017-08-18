Минобороны России почти полностью очистило Арктику от металлолома

Подразделения экологической очистки Северного флота, Центрального и Восточного военных округов и 12-го Главного управления Минобороны России выполнили план 2017 года по экологической очистке Арктики более чем на 90%. Общий вес собранного металлолома составляет более 3,9 тысячи тонн. Всего в этом году взводам предстоит собрать более 4,4 тысячи тонн металлолома.

В 2017 году мероприятия по экологической очистке территорий воинских частей, гарнизонов, военных полигонов арктической зоны проводятся на архипелаге Новая Земля (в посёлках Белушья губа, Рогачево, Северный), архипелаге Новосибирские острова (на островах Котельный и Кильдин) и на других объектах.

На острове Котельный собрано 14,8 тысячи металлических бочек общим весом 600 тонн (100% от плана), в настоящее время взвод экологической очистки Северного флота ведёт прессовку бочек.

Судами вспомогательного флота и транспортных компаний, осуществляющих северный завоз, вывезено с арктических островов более 2,3 тысячи тонн металлолома. Всего в этом году планируется вывезти на материк для дальнейшей переработки более 3,7 тысячи тонн.

Кроме сбора металлолома, подразделения по ликвидации экологического ущерба продолжают выполнять задачи по сносу ветхих и разрушенных строений, проводят рекультивацию земли на территориях Минобороны.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, всего в этом году для выполнения задач по экологической очистке в Арктике задействовано 186 военнослужащих и десятки единиц специальной техники, а также суда вспомогательного флота.