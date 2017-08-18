Необычный арт-объект, срезанный коммунальщиками, отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори» берёт под свою «крышу»Жить стало веселее - россияне пытаются компенсировать снижение реальных денежных доходов займами
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика18.08.17 15:34

Минобороны России почти полностью очистило Арктику от металлолома

Подразделения экологической очистки Северного флота, Центрального и Восточного военных округов и 12-го Главного управления Минобороны России  выполнили план 2017 года по экологической очистке Арктики более чем на 90%. Общий вес собранного металлолома составляет более 3,9 тысячи тонн. Всего в этом году взводам предстоит собрать более 4,4 тысячи тонн металлолома.

В 2017 году мероприятия по экологической очистке территорий воинских частей, гарнизонов, военных полигонов арктической зоны проводятся на архипелаге Новая Земля (в посёлках Белушья губа, Рогачево, Северный), архипелаге Новосибирские острова (на островах Котельный и Кильдин) и на других объектах.

На острове Котельный собрано 14,8 тысячи металлических бочек общим весом 600 тонн (100% от плана), в настоящее время взвод экологической очистки Северного флота ведёт прессовку бочек.

Судами вспомогательного флота и транспортных компаний,  осуществляющих северный завоз,  вывезено с арктических островов более 2,3 тысячи тонн металлолома. Всего в этом году планируется вывезти на материк для дальнейшей переработки  более 3,7 тысячи тонн.

Кроме сбора металлолома, подразделения по ликвидации экологического ущерба продолжают выполнять задачи по сносу ветхих и разрушенных строений, проводят рекультивацию земли на территориях Минобороны.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, всего в этом году для выполнения задач по экологической очистке в Арктике задействовано 186 военнослужащих и десятки единиц специальной техники, а также суда вспомогательного флота.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОбвал рождаемости в России: на детей не хватает денег, здоровья, желания
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
11.08.17: Постепенный переход России на электромобили может быть осуществлён в ближайшее десятилетие, считает министр транспорта РФ Максим Соколов. А вы согласны с оптимизмом этого федерального руководителя?Проголосовало: 514 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Акакий Акакиевич
18.08.17 10:53
С чем вас и поздравляю! Хоть здесь мы впереди планеты всей!! Такими бы ускоренными темпами экономику поднимали, то цены бы нам не было.
Комментарий к новости:Экспресс на Северный полюс - атомный ледокол «50 лет Победы» установил рекорд
Антонина
17.08.17 12:15
Молодцы ребята из полиции!
Комментарий к новости:В Мурманске сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали похитителя дорогого велосипеда
Павел К
17.08.17 12:14
как все зашевелились!! Стоило ВВП сказать об угольной пыли, как у всех уже всё готово, чтобы сделать нашу жизнь чище и краше. А то, что года два назад в Мурманске был снег чёрный, уже не помнят. Забы
Комментарий к новости:Мурманский морской торговый порт отгородится от города защитной стенкой уже в этом году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире18:30«Без свидетелей». Художественный сериал, 35 серия (12+)19:00«Международные новости». Информационная программа19:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиНовые полимерные купюры номиналом 200 рублей будут «вечными»-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 11 копеек, евро – почти на 7 копеек-PRO ЭнергетикуВ Колэнерго продолжается масштабная реконструкция подстанции ПС-88-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 21 августа-PRO Нефть и газ«Роснефть» продолжит вести разведку арктических участков самостоятельно-PRO ЗаконыВы проходите техосмотр? Внимание, вас снимают на камеру!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика