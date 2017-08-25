Минобороны утвердило эскиз атомного «Лидера»

Министерство обороны РФ утвердило эскизный проект перспективного атомного эскадренного миноносца «Лидер». Об этом сообщил РИА «Новости» вице-президент Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Игорь Пономарев. «Верфи ОСК обладают необходимыми технологиями и опытом, чтобы создать подобный корабль. Его проектирование продолжается. Эскизный проект недавно был утвержден заказчиком»,- сказал собеседник агентства.

Проект 23560 «Лидер» новейшего эсминца с атомной силовой установкой разрабатывается в Петербурге, в Северном проектно-конструкторском бюро.

Пока известно, что корабль будет оснащен атомной силовой установкой РИТМ-200, такой же, какие устанавливаются на строящемся в Петербурге ледоколе «Арктика».

Из тактико-технических характеристик «Лидера» можно назвать следующие. Планируется, что его водоизмещение составит в 17,5 тысячи тонн. Длина корабля будет свыше 200 метров и ширина 20 метров. Корабль сможет развивать скорость до 30 узлов и его автономность плавания составит до трех месяцев.

Разработчики собираются оснастить эсминец новейшими системами оружия. Это четыре пусковых установки «Калибр», морская версия зенитного ракетного комплекса С-500, две вертикальные установки комплекса «Полимент-Редут» и два модуля корабельной версии зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М».

Стоит добавить, что атомная энергетическая установка обеспечит «Лидера» практически неограниченной дальностью хода и возможностью беспрепятственно действовать в Мировом океане.

На сегодняшний день ВМФ России представлен в океанской зоне авианесущим крейсером «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» проекта 1143.5 «Кречет», атомным ракетным крейсером «Пётр Великий» проекта 1144 «Орлан», тремя ракетными крейсерами проекта 1164 «Атлант» и восемью большими противолодочными кораблями проекта 1155 «Фрегат».