Минобороны заняло глубокую оборону в решении вопросов погашения долгов перед ресурсниками

В администрации ЗАТО г.Североморск прошло заседание комиссии по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги в пользу ресурсоснабжающих предприятий. Совещание провёл председатель комитета по развитию городского хозяйства Александр Савченко.

Собравшиеся на заседание представители муниципалитета, предприятий и организаций, ведающие данными вопросами, обсудили сложившуюся в мае динамику коммунальных платежей и пути решения застарелых проблем, поделились положительным опытом.

В целом, картина остаётся прежней: если с обычными должниками вопросы как-то решаются, то с юридическими лицами, в частности, Минобороны, ситуации, к сожалению, возникают порой тупиковые. И для их разрешения предстоит ещё в будущем сделать немало.