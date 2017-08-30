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Мурманская область. Арктика30.08.17 10:17

Минобороны запустило сайт филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске

Минобороны России запустило сайт филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске, который примет первых учеников 1 сентября этого года, сообщили в военном ведомстве.

«Два новых образовательных учреждения военного ведомства - президентское кадетское училище в городе Петрозаводске и филиал Нахимовского военно-морского училища в городе Мурманске - открыли свои представительства в интернете в преддверии начала нового учебного года 1 сентября», - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что отличительной чертой сети сайтов образовательных учреждений Минобороны России, куда войдут сайты новых училищ, является наличие специальной формы обратной связи.

- С её помощью пользователи смогут оперативно получать самую полную информацию от руководства учебных заведений по вопросам условий поступления, необходимых документах, организации учебного и воспитательного процессов, условиях проживания абитуриентов и досуга учащихся, - пояснили в Минобороны.

Для удобства поступающих на сайтах размещена подробная информация о руководстве училищ, материально-технической базе, справочные материалы и методические рекомендации, информация о кружках, секциях и дополнительном образовании, советы педагогов и психологов по вопросам обучения.

Планируется, что ежедневная жизнь учащихся в режиме реального времени будет отражаться в мультимедийных и новостных разделах сайтов, проинформировали в оборонном ведомстве. Стоит отметить, что на новом сайте есть новости и телеканала «Арктик-ТВ»

 

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